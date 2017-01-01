Yahoo fa parte della famiglia di brand Famiglia di brand YahooI siti e le app di nostra proprietà e gestione, come Yahoo, AOL, Engadget, In The Know e Makers.Yahoo.

Quando utilizzi i nostri siti e le nostre app, noi utilizziamo i CookieI cookie (comprese tecnologie simili come il web storage) consentono agli operatori di siti web e app di memorizzare e leggere informazioni dal tuo dispositivo. Per saperne di più, consulta la nostra Informativa sui cookie.cookie per:
  • fornirti i nostri siti e le nostre app;
  • autenticare gli utenti, applicare misure di sicurezza e prevenire spam e abusi;
  • MisurazioneMonitoriamo il numero di visitatori sulle nostre pagine, il tipo di dispositivo utilizzato (iOS o Android), il browser impiegato e il tempo trascorso sui nostri siti web e sulle nostre app. Questi dati vengono raccolti in modo aggregato e non sono riconducibili a utenti specifici.misurare il tuo utilizzo dei nostri siti e delle nostre app
Facendo clic su 'Accetta tutto', autorizzi noi e i nostri partner, tra cui 240 membri dello IAB Transparency & Consent Framework, a memorizzare e/o accedere alle informazioni sul tuo dispositivo (ovvero utilizzeremo i cookie) e a usare dati di geolocalizzazione precisa e altri dati personali, come l'indirizzo IP e i dati di navigazione e di ricerca, per l'analisi, la pubblicità e i contenuti personalizzati, la misurazione della pubblicità e dei contenuti, la ricerca sul pubblico e lo sviluppo di servizi.

Se non vuoi che noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e i dati personali per questi scopi aggiuntivi, clicca su "Rifiuta tutto".

Se vuoi personalizzare le tue scelte, clicca su "Gestisci le impostazioni per la privacy".

Puoi revocare il consenso o modificare le tue preferenze in qualsiasi momento cliccando sui link "Impostazioni della privacy e dei cookie" o "Privacy" disponibili sui nostri siti e app. Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo dei tuoi dati personali, consulta la nostra Informativa privacy e la nostra Informativa cookie.

Gestisci le impostazioni per la privacy